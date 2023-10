F1 : Inarrêtable, Verstappen interpelle Ferrari et Mercedes

Benjamin Labrousse

Habitués à se battre contre des écuries comme Mercedes ou encore Ferrari ces dernières années, Max Verstappen et Red Bull n’ont pas connu de véritable rival cette saison. À l'orée de son troisième titre mondial consécutif, le pilote néerlandais s’est exprimé ce vendredi, et a laissé entrevoir une certaine déception à l’égard de cette domination actuelle pour lui et son écurie.

Sensationnelle. Cette saison 2023 de Max Verstappen et de Red Bull aura été quasiment parfaite si l’on oublie la légère baisse de régime de l’écurie autrichienne lors du Grand Prix de Singapour (remporté par le pilote Ferrari Carlos Sainz). Ce samedi, le Néerlandais a l’occasion d’être sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive, le tout à seulement 26 ans. Cette saison, Max Verstappen a semblé injouable, à la fois pour son propre coéquipier Sergio Perez, mais également pour ses concurrents des années précédentes : Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) (2021 pour le Britannique, 2022 pour le Monégasque).

F1 : Verstappen en route vers le titre ? https://t.co/eFd8t4XCMP pic.twitter.com/yRcGbTBbAx — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« Le défi est toujours plus grand lorsque vous avez un adversaire »

Dans un entretien accordé à l’Équipe , Max Verstappen a été interrogé quant au manque flagrant de concurrence cette saison. « Forcément, pour l'équipe, le défi est toujours plus grand lorsque vous avez un adversaire. Si c'était le cas, cela ressemblerait à 2021 lorsque nous étions chaque week-end très serré sans savoir qui à la fin allait gagner. Là, pour finir vainqueur, il fallait être très proche de la perfection », a ainsi concédé le champion du monde en titre.

« Si les choses se répètent, c'est ça l'ennui »