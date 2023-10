F1 : Alonso annonce du lourd, Verstappen peut trembler

Pierrick Levallet

Sensation du début de saison 2023, Fernando Alonso a fini par baisser en régime au fil de l'année. Luttant désormais avec McLaren, l'Espagnol ne veut néanmoins retenir que le positif de cet exercice avec Aston Martin. Mais le double champion du monde espère malgré tout pouvoir se battre contre Max Verstappen et Red Bull dès 2024.

En début de saison 2023, Fernando Alonso a créé la surprise. Fraîchement arrivé chez Aston Martin, l’Espagnol n’était pas vraiment attendu à l’avant du peloton. Mais doté d’une voiture plus performante que prévu, le double champion du monde s’est rapidement retrouvé dans les batailles pour le podium. S’il semble avoir baissé en régime ces derniers temps, Fernando Alonso pointe néanmoins à la quatrième place du championnat juste derrière Lewis Hamilton. Et même s’il a été devancé par McLaren, le pilote de 42 ans ne veut retenir que le positif de cette saison.

«Cela restera une saison positive»

« Ce n’est pas encore l’heure du bilan, nous allons nous battre encore pour les dernières courses et nos places aux classements. McLaren est très forte et menaçante. Mais, pour être honnête, cela restera une saison positive même si nous n’arrivons pas à les contrer. Me battre pour les podiums et des choses comme ça, je pensais que c’était un peu trop optimiste au début de la saison. Mais nous nous sommes retrouvés dans une position très forte à Bahreïn avec une voiture qui fonctionnait vraiment bien et c’était une belle surprise d’avoir une voiture aussi compétitive » a ainsi confié Fernando Alonso dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«J’espère que nous pourrons franchir cette étape»