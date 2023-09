F1 : Alonso met déjà la pression sur Verstappen

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso est agréablement surpris de sa première partie de saison. Le double champion du monde a repris confiance et il affiche d'ailleurs de grandes ambitions pour la saison à venir. En effet, Alonso veut tout simplement décrocher un nouveau titre.

La trêve estivale n'a pas fait que du bien aux pilotes. Fernando Alonso fait partie de ceux qui sont revenus avec des performances en berne. Etincelant en début de saison, l'Espagnol n'a plus la voiture nécessaire pour se battre. Il veut malgré tout capitaliser sur son excellente première partie de saison afin de décrocher un troisième titre dès 2024.

F1 : Verstappen vit un calvaire, fiasco historique pour Red Bull https://t.co/gvBIDR5PEx pic.twitter.com/wD9mHHJN8R — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

«Je cours et je m'entraîne tous les jours, en pensant que le troisième titre est possible»

En avril dernier dernier, Fernando Alonso avait déjà fait passer le message. « Je cours et je m'entraîne tous les jours, en pensant que le troisième titre est possible. Je crois toujours que c'est possible, c'est pourquoi je continue de courir. Le défi est grand, il faut surmonter certaines difficultés et les équipes qui sont au top. Je pense que pour le moment nous devons garder les pieds sur terre. L'objectif de l'équipe est juste d'avoir une bonne saison. Ils (Aston Martin) ont eu beaucoup de difficultés en 2022, donc je pense que nous devons marcher avant de courir. Pour se battre pour le championnat, nous devons ajuster encore un peu l'équipe avant pouvoir faire cela », assurait le pilote Aston Martin. Son discours n'a pas changé depuis.

«2024 est important»