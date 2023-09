F1 : Face à Ferrari, Verstappen est condamné à l'exploit

Arnaud De Kanel

Ce samedi de qualifications a été très rude pour Max Verstappen. Mis à rude épreuve par les performances exceptionnelles des Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, le Néerlandais a totalement sombré. Éliminé dès la Q2, le pilote Red Bull est en grand danger avant de se lancer dans les rues de Singapour, sur un circuit qui ne lui a jamais réussi.

La folle série de Max Verstappen est menacée. En grandes difficultés sur la piste de Marina Bay sur laquelle il n'a jamais triomphé, le double champion du monde en titre est en danger. Sa folle série de 10 victoires consécutives est d'autant plus menacée qu'il n'a montré aucun signe de satisfaction après la séance de qualifications où il n'a rien montré. Le mythe est sur le point de tomber.

Verstappen seul face aux Ferrari

La suprématie de Max Verstappen est mise en danger. Littéralement imbattable depuis 10 Grands Prix, le Néerlandais n'a jamais été aussi proche de concéder une défaite. Éliminé en Q2, le double champion du monde est grandement menacé. Sur un circuit qu'il n'apprécie guère et sur lequel il n'a jamais triomphé, Verstappen s'élancera depuis la onzième position à Singapour. Une anomalie pour lui. « La qualification était très mauvaise. La troisième séance d'essais libres était un peu mieux, on a fait quelques changements après. Et je crois qu'on est allé trop loin, je ne pouvais pas freiner, je rebondissais beaucoup et évidemment la performance sur un tracé urbain est très important. Je ne pouvais attaquer aucun virage, si je voulais freiner tard, je bloquais mes roues. C'était juste terrible, très mauvais. On ne peut pas vraiment dépasser ici. On a aucun avantage de rythme », soulignait le Néerlandais après les qualifications. Il est condamné à l'exploit face à des Ferrari très rapides ce week-end.

La grille à Singapour

1- Carlos Sainz (Ferrari)

2- George Russell (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Lando Norris (McLaren)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- Kevin Magnussen (Haas)

7- Fernando Alonso (Aston Martin)

8- Esteban Ocon (Alpine)

9- Nico Hülkenberg (Haas)

10- Liam Lawson (AlphaTauri)

11- Max Verstappen (Red Bull)

12- Pierre Gasly (Alpine)

13- Sergio Perez (Red Bull)

14- Alex Albon (Williams)

15- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17- Oscar Piastri (McLaren)

18- Logan Sargeant (Williams)

19- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20- Lance Stroll (Aston Martin)