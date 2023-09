F1 : Grande première pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Max Verstappen s'est imposé un peu partout au cours de sa carrière. Le Néerlandais a débloqué son compteur sur de nombreuses pistes cette saison et il pourrait bien récidiver ce week-end à Singapour. En effet, il n'a encore jamais gagné dans la cité-Etat.

Si Sebastian Vettel et Lewis Hamilton apprécient le Grand Prix de Singapour, ce n'est pas franchement le cas de Max Verstappen. Loin d'être un adepte des tracés urbains, le double champion du monde en titre bute sur le circuit de Marina Bay, ce qui peut logiquement expliquer son rapport difficile avec une course qu'il craint particulièrement. « Singapour sera probablement le week-end le plus difficile parmi les courses à venir, car les enjeux sont plus importants sur un circuit de rue et le peloton est généralement très serré, sans parler de la chaleur et de l’humidité », confiait-il avant de démarrer les essais libres. Et ses craintes se sont avérées ce vendredi.

Verstappen muet à Singapour

Le Grand Prix de Singapour a été crée en 2008 et depuis tout ce temps, Max Verstappen n'est jamais parvenu à le gagner, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Sur la piste de Marina Bay, c'est Sebastian Vettel qui a le plus gagné (5 victoires), devant Lewis Hamilton (4 victoires), Fernando Alonso (2 victoires), Nico Rosberg et Sergio Perez qui comptent tous les deux une victoire à Singapour. Max Verstappen espère donc débloquer son compteur mais ça ne sera pas évident.

Des essais compliqués pour Verstappen