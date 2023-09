F1 : Grand retour chez Red Bull, il raconte son calvaire

Arnaud De Kanel

De retour chez Red Bull 5 ans plus tard, Daniel Ricciardo fait parler de lui récemment. Outra sa blessure qui l'éloigne temporairement des circuits, c'est son attitude à son retour dans la firme autrichienne qui interpelle. Simon Rennie, son ancien ingénieur, raconte.

C'est l'un des événements marquants de la saison dernière. Non retenu par McLaren qui a préféré confier un volant à Oscar Piastri, Daniel Ricciardo avait accepté de rejoindre Red Bull en tant que pilote de réserve. Un retour aux sources pour l'Australien qui avait quitté cette équipe il y a 5 ans. Mais à son arrivée cet hiver, Simon Rennie a eu l'impression de voir un autre homme.

«Un peu vide»

Marqué par plusieurs saisons décevantes, Daniel Ricciardo aurait vécu un calvaire pendant tout ce temps. A tel point que son ancien ingénieur avait l'impression qu'il était en cruel manque de confiance à son retour chez Red Bull. « Lorsqu’il est revenu pour la première fois, j’ai été assez surpris. Connaissant Daniel, quand il est revenu - je ne l’ai pas dit à l’époque - il était presque comme... tu n’étais certainement pas aussi confiant que je savais, et tu étais juste un peu vide, d’une certaine manière. On avait l’impression que tu doutais un peu de toi, et c’était le cas. Tu étais un peu inquiet de savoir si tu pouvais recommencer, parce que tu avais eu beaucoup de succès avec nous, et tu n’avais pas eu beaucoup de succès ces deux dernières années. Et le déclic ne s’est pas fait tout de suite dans le simulateur. Je ne sais pas si tu es parti avec un bon sentiment ou non après cette première journée, tu semblais encore un peu incertain. Et puis tu es parti, tu as eu un peu de temps libre à la maison, et la fois suivante, c’est comme si tu semblais avoir plus d’entrain », a avoué Simon Rennie dans le podcast Talking Bulls . Daniel Ricciardo reconnait que tout n'a pas été facile pour lui ces deux dernières années.

«J’ai pris conscience que j’avais perdu un peu de quelque chose intérieurement»