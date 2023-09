F1 : Ricciardo se blesse, il veut lui prendre sa place

Arnaud De Kanel

Suite au licenciement de Nyck de Vries, AlphaTauri a opté pour Daniel Ricciardo. Malheureusement, l'Australien s'est fracturé un métacarpien de la main gauche à Zandvoort et il sera absent pendant encore au moins de Grands Prix. Cette situation pourrait profiter à celui qui assure l'intérim pour le moment, Liam Lawson.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Daniel Ricciardo. « Malheureusement, nous l’avons dit, c’est une fracture assez compliquée. L’hypothèse est de six semaines, et nous ne voulons prendre aucun risque avec cela. Daniel ne sera donc ni à Singapour, ni au Japon », martelait Helmut Marko à Monza, qui se réjouit malgré tout d'avoir trouvé la perle rare pour le remplacer. « Heureusement, nous avons trouvé un excellent remplaçant en la personne de Liam Lawson », ajoutait l'Autrichien. Et ce même Liam Lawson pourrait bien profiter de la blessure de Daniel Ricciardo pour s'imposer sur le long terme chez AlphaTauri.

F1 : Ferrari hallucine face à Verstappen https://t.co/m7SiV8q4mV pic.twitter.com/UEANFcxWYi — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

«C’est vraiment un homme d’avenir»

Et c'est Helmut Marko qui en parle le mieux. L'Autrichien est très content de Liam Lawson. « Lawson est avec nous depuis un certain temps, et c’est un vrai Néo-Zélandais, tout comme Denny Hulme et Bruce McLaren. Il adopte une position dure mais intelligente dans les batailles. C’est vraiment un homme d’avenir. Il aurait pu marquer des points (à Monza) si sa stratégie avait été bonne chez AlphaTauri. Nous devons malheureusement le noter. Il avait certainement la vitesse, et c’est vraiment quelqu’un sur qui on pourrait compter pour l’avenir. Il est maintenant deuxième en Super Formule au Japon - une catégorie très difficile. Ces voitures sont plus rapides qu’en Formule 2, mais comme c’est au Japon, on n’y prête pas beaucoup d’attention ici. Peut-être qu’il peut encore gagner là-bas », reconnait Helmut Marko dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Malgré tout, il n'a pas encore pris de décision concernant Liam Lawson.

«Ce n’est pas tranché»