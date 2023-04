F1 - GP d’Azerbaïdjan : Le jour où tout a basculé pour Ricciardo…

Arnaud De Kanel

Il y a des Grand Prix qui marquent un tournant dans une carrière. Celui d'Azerbaïdjan en 2018 en est le parfait exemple pour Daniel Ricciardo. Après avoir percuté par l'arrière son coéquipier Max Verstappen, l'Australien a connu une longue descente aux enfers qui l'a conduit jusqu'à une saison 2023 sans volant.

« Je me suis dit 'Allez vous faire foutre, les gars' ». A entendre ces mots de Daniel Ricciardo au moment de se remémorer le déroulé du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018, vous pouvez comprendre que l'Australien avait compris qu'il venait de tout perdre. Au 40ème tour de course, Ricciardo, DRS ouvert, arrivait plein gaz derrière Max Verstappen pour lui ravir la 4ème place. Le Néerlandais ne voulait pas se faire dépasser et il sentait que l'Australien était blotti dans ses échappements. Verstappen ferme la porte une première fois, puis une deuxième, le crash est inévitable. Ricciardo vient alors percuter la monoplace de son coéquipier et sont tous les deux contraints à l'abandon. Après course, l'écurie Red Bull avait estimé que les torts étaient partagés alors qu'en réalité, cet accrochage était purement et simplement de la faute de celui qui allait devenir double champion du monde par la suite. Cet épisode a pesé dans la décision de l'Australien qui avait finalement quitté Red Bull pour rejoindre Renault.

F1 - GP d’Azerbaïdjan : Le crash improbable de Verstappen https://t.co/3yIgZJDrpq pic.twitter.com/rZV5tG4bHa — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

«J'ai ressenti qu'il y a eu une responsabilité partagée»

« Je ne pourrais pas vous dire combien de petites pièces ont constitué le puzzle, le kaléidoscope, mais j'imagine que Bakou a été l'une des petites pièces. Nous avons tous les deux eu une discussion, pour le dire poliment, mais à mes yeux, j'estime que je n'avais pas vraiment tort même si j'étais celui qui l'avait percuté. Je pense que la plupart des gens ont vu le double mouvement [de défense de Verstappen]. Même avant ça, il y a eu beaucoup de contacts et je pense que beaucoup de gens ont pensé que ça avait duré trop longtemps. J'imagine que la façon dont ça a été géré à l'époque ne m'a pas vraiment convenu, donc ça a été une petite chose qui m'a dérangé. Mais ça n'a pas été la cause de la rupture, si vous voyez ce que je veux dire. En quelque sorte, j'ai ressenti qu'il y a eu une responsabilité partagée. Et peut-être que c'est moi qui suis un pilote de course têtu, mais je n'ai pas trouvé qu'il s'agissait d'un incident partagé. C'est la manière la plus simple de le dire », confiait Daniel Ricciardo un an après cette collision.

Ricciardo a tout perdu

Ce jour-là, Daniel Ricciardo avait tout perdu. A l'issue de cette saison 2018, il avait rejoint Renault, en partie à cause de la mauvaise gestion de son accident avec Verstappen, dans l'optique de se relancer. Raté. Pour sa première saison, il avait terminé à la 9ème place du championnat du monde. Un an plus tard, il avait retrouvé de sa superbe en se classant 5ème. Puis était venu le temps pour lui de rejoindre McLaren où il s'était offert le Grand Prix de Monza en 2021 avant une année 2022 chaotique qui a poussé l'écurie britannique à le remplacer par Oscar Piastri. Ricciardo était dans la force de l'âge et il pouvait prétendre au titre chez Red Bull, cet incident aura eu raison de lui. Désormais troisième pilote de l'écurie autrichienne, peu de portes s'ouvrent à lui pour 2024. Nous ne sommes pas sûrs de le revoir piloter une Formule 1 un jour tandis que Verstappen, pourtant responsable de l'accident, se dirige vers un troisième titre consécutif.