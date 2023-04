F1 : Il fait son retour chez Red Bull, une catastrophe est annoncée

Arnaud De Kanel

Non-renouvelé par McLaren qui a décidé de recruter Oscar Piastri, Daniel Ricciardo a trouvé refuge chez Red Bull où il occupe le rôle de troisième pilote dans l'espoir de retrouver un baquet de titulaire prochainement. Mais pour Gunther Steiner, cela risque d'être compliqué.

La Formule 1 a perdu l'un de ses plus beaux sourires cette saison. Pas satisfait du rendement de Daniel Ricciardo, McLaren a décidé de couper court à leur collaboration. L'Australien est retourné chez Red Bull, son ancienne écurie, en qualité de troisième pilote, prêt à remplacer Max Verstappen et Sergio Perez en cas de problème. Ce transfert lui sert avant tout à ne pas tomber dans l'oubli car il pourrait faire son retour en F1. Les écuries savent que Daniel Ricciardo est encore là mais laquelle voudra l'accueillir pour lui confier un volant ? Gunther Steiner est très sceptique.

«Il doit ensuite décider s’il veut continuer ou s’il veut s’arrêter là»

« Je pense qu’il a bien fait de prendre une année sabbatique. Je veux dire qu’il est toujours pilote de réserve pour Red Bull, il peut être entouré de voitures, il peut être dans le paddock. Loin des yeux, loin du cœur, mais il est toujours là. Il doit ensuite décider s’il veut continuer ou s’il veut s’arrêter là et faire quelque chose de différent. Il est encore assez jeune. Beaucoup de gens l’apprécient pour sa personnalité... mais c’est à lui de décider », a déclaré le directeur de l'écurie Haas dans un entretien au Mail Sport .

«C’est une spirale descendante»