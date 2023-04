F1 : Alonso vers un exploit face à Red Bull et Mercedes ?

Arnaud De Kanel

Dans une forme resplendissante depuis le début de la saison, Fernando Alonso aborde le Grand Prix d'Azerbaïdjan rempli de confiance. Le vétéran du paddock court encore après sa 33ème victoire en carrière. Gagner à Bakou serait un véritable exploit pour l'Espagnol puisque la terre azéri n'a réussi qu'à Mercedes et Red Bull.

Fernando Alonso surprend son monde. A 41 ans, le Taureau des Asturies réalise un début de saison canon au volant de son Aston Martin que personne n'imaginait aussi performante. Avec Max Verstappen, il est le seul à être monté sur la boite à chaque Grand Prix disputés en 2023. Il se heurte malgré tout à un plafond de verre : la 3ème place. En grand compétiteur qu'il est, Alonso se présentera au Grand Prix d'Azerbaïdjan pour gagner. Ce ne sera pas facile car la jeune histoire de cette course n'a couronné que des écuries : Mercedes et Red Bull.

Bakou ne sourit qu'à Red Bull et Mercedes

Disputé depuis 2017, le Grand Prix d'Azerbaïdjan ne fait pas dans l'originalité pour ses gagnants, bien qu'il réserve souvent un scénario spectaculaire. Seules deux écuries, avec des pilotes différents, ont triomphé à Bakou. Lors de la première édition, c'est Daniel Ricciardo qui s'était imposé au volant de sa Red Bull. En 2018, Lewis Hamilton avait débloqué son compteur sur la course azéri. Mercedes avait récidivé l'année suivante, en 2019, avec Valtteri Bottas cette fois-ci. Comme de nombreux Grand Prix, celui d'Azerbaïdjan avait été annulé en 2020 à cause de la pandémie de Covid mais il avait fait son retour dans le calendrier en 2021. Le 6 juin de cette même année, Sergio Perez avait franchi la ligne en première position, remettant ainsi les compteurs à égalité entre Red Bull et Mercedes. La saison passée, c'est l'inévitable Max Verstappen qui était monté sur la première marche du podium. Fernando Alonso est donc condamné à l'exploit.

Un format inédit pour couronner Alonso ?

Le double champion du monde espagnol pourrait profiter d'un programme inédit à Bakou. Le week-end débutera vendredi comme à l'accoutumée avec la première séance d'essais libres et il sera suivi dans l'après-midi d'une séance de qualifications qui déterminera la grille de dimanche. Le samedi, il n'y aura pas d'essais libres mais bien une seconde séance de qualifications qui, cette fois-ci, déterminera la grille de départ... de la course sprint qui se disputera dans la foulée ! Un format qui favorisera le spectacle et qui pourrait peut-être perturber Max Verstappen, challengé plus tôt que prévu dans le week-end. Avec son expérience inégalée, Fernando Alonso ne devrait pas être trop déstabilisé et il peut ainsi croire en ses chances de victoire, d'autant plus que des progrès ont certainement été réalisés sur sa monoplace durant cette trêve printanière.