Verstappen menace de quitter la F1, une réponse tombe

La rédaction

Déjà confrontés à un calendrier très dense, les pilotes de Formule 1 vont avoir à faire à du changement dans les semaines à venir. Cela concerne les courses de sprint où les coureurs devront effectuer des qualifications. Un changement qui n'est pas du goût de Max Verstappen qui l'a fait savoir. Damon Hill lui a répondu.

En marge du Grand Prix d'Australie disputé il y a deux semaines, Max Verstappen, le pilote Red Bull, avait menacé de quitter le circuit de la Formule 1 s'il y avait trop d'échéances dans les saisons à venir : « Nous allons faire tout ce genre de choses, le week-end devient encore plus intense et nous faisons déjà tellement de courses. Je pense donc que ce n’est pas la bonne façon de procéder. Je comprends, bien sûr, qu’ils veulent avoir des journées passionnantes, mais je pense qu’il vaut peut-être mieux réduire le week-end, ne courir que le samedi et le dimanche et rendre ces deux jours passionnants parce que nous nous dirigeons vers des saisons où vous avez à un moment donné 24/25 courses, et si nous commençons ensuite à ajouter encore plus de choses, ça n’en vaut pas la peine pour moi. »

« Il devrait arrêter maintenant »

Le champion du monde 1996 Damon Hill a réagi aux propos de Max Verstappen menaçant de quitter la Formule 1, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « La menace de quitter la F1 de Max est très inhabituelle. C’est un peu étrange à entendre, n’est-ce pas ? Je veux dire, qu’est-ce qu’il va faire lui-même ? Il devrait arrêter maintenant, vraiment. Il a mentionné le plaisir d’avoir des équipes plus proches comme priorité et je pense que c’est un point très important. Est-ce qu’il s’amuse ? Parce que je pense parfois qu’il ne s’amuse pas tout seul devant. Je pense que vous devez aimer ce que vous faites, sinon ça devient une corvée... »

F1 : Alonso reçoit une grande nouvelle, Verstappen va halluciner https://t.co/OCh1Ua5JTh pic.twitter.com/p10AaJa7d1 — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

« Ne pas trop déconner avec le format »