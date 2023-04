F1 : La crise frappe Mercedes, Hamilton l’a «sauvé»

Pierrick Levallet

Arrivé chez Mercedes en 2022, George Russell n'a pas vraiment débarqué au meilleur moment au sein de l'écurie allemande. Le Britannique et Lewis Hamilton ont dû faire face à de nombreuses difficultés avec leurs monoplaces. D'ailleurs, le pilote de 25 ans estime que le septuple champion du monde l'a sans doute sauvé alors que Mercedes vivait une grosse crise la saison passée.

Successeur de Valtteri Bottas, George Russell n’est pas arrivé au meilleur moment chez Mercedes. Le Britannique, qui évoluait chez Williams, a débarqué alors que l’écurie allemande était en pleine crise. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les ingénieurs ont rencontré de nombreuses difficultés dans le développement de la monoplace. Lewis Hamilton et George Russell ont notamment été gênés par un problème de marsouinage un bon bout de temps et les résultats étaient très loin d'être au rendez-vous. D’ailleurs, le pilote de 25 ans avoue que le septuple champion du monde l’a sans doute sauvé en ne prenant pas sa retraite après sa désillusion de 2021.

«L’avoir comme coéquipier m’a sauvé à certains égards»

« Pour moi, être coéquipier avec Lewis est une telle opportunité, une opportunité en or. Car oui, cela vous crédibilise forcément. Surtout maintenant que la voiture ne fonctionne pas comme nous le souhaitons, l’avoir comme coéquipier m’a sauvé à certains égards, car s’il avait pris sa retraite ou quitté le sport lorsque j’ai rejoint l’équipe, alors que nous avons fait un pas en arrière, les gens auraient pointé leur doigt vers moi ! » a expliqué le pilote de Mercedes dans des propos recueillis par F1i.autojournal.fr .

«Lewis est une très belle personne»