F1 : Mercedes peut trembler, Hamilton annonce du lourd pour Verstappen

Pierrick Levallet

Déjà impressionnant cette saison, Max Verstappen pourrait bien être encore plus rapide au cours de l'année. Lewis Hamilton estime en tout cas que Red Bull a les armes nécessaires pour continuer à développer ses monoplaces, dont celle du Néerlandais, et les rendre encore plus performantes alors que Mercedes doit rattraper son retard actuel sur l'écurie autrichienne.

Cette saison, Red Bull semble encore avoir une avance nette sur les autres écuries de F1. Max Verstappen et Sergio Pérez occupent les deux premières places du classement des pilotes après trois courses. L’écurie autrichienne pourrait d’ailleurs pousser les performances de ses monoplaces encore plus loin. Lewis Hamilton estime en tout cas que Red Bull a les armes nécessaires pour développer encore ses voitures afin qu’elles soient encore plus rapides.

F1 : L’incroyable confidence de Lewis Hamilton https://t.co/4MVexUbUPW pic.twitter.com/FG2lYT6oDn — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

«La Red Bull va probablement continuer à évoluer»

« Je suis conscient qu'il peut falloir beaucoup de temps pour rattraper une voiture. Si vous regardez la Red Bull, elle va probablement continuer à évoluer. Certaines voitures plafonnent en termes de performances ; quand on arrive à un certain point, on ne peut pas continuer ainsi. Mais peut-être qu'elle le peut. Ils ont une excellente équipe, donc je suis sûr qu'ils continueront à accroître l'appui aérodynamique. Nous devons nous assurer que lorsque nous allons opérer le changement, le retard à combler ne soit pas trop important et qu'il nous faille le reste de l'année pour potentiellement réduire l'écart » a lancé le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com , expliquant que Max Verstappen pourrait être encore plus rapide au fil de l’année.

Mercedes a encore du pain sur la planche

De son côté, Mercedes va beaucoup mieux que la saison dernière. Lewis Hamilton a signé le premier podium de l'année pour l’écurie allemande lors de la troisième course, en Australie le 2 avril dernier. L’année passée, Mercedes était ennuyé par un problème de marsouinage qui empêchait ses pilotes d’être performants en piste. En 2023, ce souci semble avoir disparu. Mais Lewis Hamilton est conscient que son équipe va devoir continuer à apporter des améliorations sur ses voitures pour être en mesure de concurrencer sérieusement Red Bull et Max Verstappen.