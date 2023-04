F1 : Saison historique pour Verstappen, il peut humilier Hamilton

Pierrick Levallet

Avec deux victoires en trois courses, Max Verstappen semble bien parti pour remporter un nouveau titre de champion du monde. Et par la même occasion, le pilote de Red Bull pourrait battre son record de podiums sur une saison (18). Si tel est le cas, il pourrait surclasser Lewis Hamilton à deux reprises dans cet exercice.

Champion du monde en 2021 et 2022, Max Verstappen est bien parti pour rafler un troisième titre consécutif. Le Néerlandais pointe à la première place du classement des pilotes, avec 15 points d’avance sur son dauphin Sergio Pérez. Et par la même occasion, il pourrait faire tomber un incroyable record qu’il avait lui-même établi. En trois courses, Max Verstappen est monté à trois reprises sur le podium (deux victoires, une deuxième place). S’il poursuit sur sa lancée, il pourrait bien égaler voire battre son record de 18 podiums sur une seule saison.

2021, année historique pour Max Verstappen

Le pilote de Red Bull avait réussi cet exploit en 2021, année de son premier sacre. En pleine rivalité avec Lewis Hamilton, Max Verstappen s’était fait une petite frayeur. Après un début de saison canon, le Néerlandais a vu le pilote de Mercedes recoller au classement. À égalité parfaite lors de la dernière course, Max Verstappen avait fini par l’emporter sur Lewis Hamilton au Grand Prix d’Abu Dhabi. Le dénouement de cette course avait permis au pilote de Red Bull de rafler le premier titre de champion du monde de sa carrière, mais également de porter son total de podiums à 18 cette saison là. Le Néerlandais avait alors surclassé Michael Schumacher (17), Sebastian Vettel (17) et Lewis Hamilton (17).

L'histoire peut se répéter en 2023

La saison suivante, en 2022, Max Verstappen était passé tout proche d’égaler son record. Mais il avait finalement terminé l’année avec 17 podiums, égalant la performance de Lewis Hamilton après l’avoir battu un an plus tôt. En 2023, le pilote de Red Bull pourrait ainsi être amené à exploser son propre record de 18 podiums. De ce fait, il surclasserait Lewis Hamilton à deux reprises dans cet exercice. À voir maintenant s’il ne sera pas ennuyé par des pépins mécaniques avec sa monoplace et d’autres incidents de piste pour réaliser ce nouvel exploit. Si tout se passe bien, il pourrait même faire aussi bien que Michael Schumacher, qui est le dernier pilote à avoir fini sur le podium de toutes les courses d'une saison.