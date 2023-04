F1 : Hamilton livre une étonnante confidence

La rédaction

Deuxième lors du Grand Prix d’Australie début avril, Lewis Hamilton a rappelé au monde de la Formule 1 qu’il ne faudrait pas l’oublier pour cette saison, et ce malgré ses 37 ans. Le champion britannique tente par tous les moyens de rester compétitif même si sa monoplace ne semble toujours pas lui satisfaire. Nostalgique, « King Lewis » a livré quelques confidences sur ses jeunes années.

Dans un entretien accordé à Fox Sports , Lewis Hamilton est revenu sur son évolution en tant que pilote, et en quoi le Britannique a su progresser pour atteindre une certaine forme de bien-être. « Une grande partie du travail s’est faite en coulisses. Il s’agit des processus en arrière-plan, de la manière dont je m’engage avec les ingénieurs, de la manière dont je suis capable d’extraire ce dont j’ai besoin de tous les différents départements » , déclare le septuple champion du monde.

« Un grand pas en avant », Hamilton se livre sur sa progression

Le pilote de chez Mercedes se rappelle également de ses débuts, de son caractère parfois sulfureux de jeune pilote : « Quand j’étais plus jeune, quand je faisais une mauvaise course, on ne pouvait pas me parler pendant des jours. J’étais souvent dans un état si sombre que j’ai dû apprendre à admettre que le passé était le passé. Je ne peux pas changer ce qui s’est passé il y a cinq minutes. Ce que je peux changer, c’est la façon dont je vais de l’avant. C’est quelque chose qui a été un grand pas en avant pour moi » .

« J’étais à la merci des ingénieurs qui m’entouraient » confie Hamilton