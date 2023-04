F1 : Mercedes va tout donner, Verstappen peut trembler

La rédaction

Enfin un podium pour Mercedes après la Grand Prix d'Australie ! Il aura fallu attendre la troisième course de la saison pour voir Lewis Hamilton terminer deuxième, derrière l'inévitable Max Verstappen. S'il paraît compliqué pour l'écurie allemande de renverser Red Bull qui semble bien rôdé, George Russell, pilote Mercedes, croit en son équipe et n'hésitera pas à prendre sa chance pour gagner un Grand Prix si l'occasion se présente.

George Russell a sans doute changé de discours. Après avoir annoncé que Red Bull gagnera sans sourciller tous les Grands Prix au programme cette saison, le Britannique croit tout de même en ses chances d'empêcher l'écurie autrichienne de faire le 100% cette saison, ce qui serait une première dans l'histoire de la Formule 1.

« J’ai toujours cru en moi »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com George Russell avoue ne jamais avoir perdu confiance en lui : « J’ai toujours cru en moi et j’ai toujours pensé que, si on me donnait l’occasion, je serais capable de faire le travail. Je pense qu’il y a probablement six ou sept pilotes sur la grille en ce moment qui, si on leur donnait une voiture en mesure de jouer le championnat, seraient capables de gagner semaine après semaine. »

F1 - Hamilton : Nouveau transfert légendaire chez Ferrari ? https://t.co/duRZGpdfUB pic.twitter.com/R6dUhgCDxC — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

« Vous devez vous assurer que vous êtes absolument prêt à saisir cette opportunité »