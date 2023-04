F1 : «Je veux gagner des titres» : Il met la pression sur Mercedes

La rédaction

George Russell, le pilote britannique est arrivé chez Mercedes en 2020. Auparavant, il faisait partie de l'écurie Williams, où il a fait ses débuts en 2019. Si cette écurie lui a permis de réaliser son rêve de devenir pilote de Formule 1, il n'en garde pas un très bon souvenir, estimant avoir gâché ses trois premières années de carrière...

Au moment d'intégrer l'équipe Williams, il est vrai qu'il dispose de la monoplace la moins rapide. Son meilleur résultat est onzième et son seul concurrent est son coéquipier Robert Kubica qu'il parvient aisément à dominer. Mais un arrangement avec Mercedes, qui le soutient financièrement depuis plusieurs années lui permet de rejoindre l'équipe allemande en 2020, en tant que pilote pigiste.

«J'ai gâché trois ans de ma carrière»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , George Russell se remémore ses premières années en tant que pilote Williams : « Je peux maintenant dire que j’ai gâché trois ans de ma carrière parce que je conduisais une voiture en fond de grille et que je ne pouvais pas me battre pour les victoires, mais je peux aussi voir les aspects positifs de mon passage chez Williams. Je repense maintenant à ces années et je pense ’oui, j’ai peut-être appris plus en fond de grille que mes rivaux qui ont été jetés dans le grand bain dès le premier jour’. Certains pilotes ont été jetés aux lions au début de leur carrière et cela a nui à leur carrière. »

«Je veux gagner des titres»