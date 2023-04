F1 : l’étonnante sortie de Mercedes sur Hamilton

La rédaction

Alors qu’il a dû abandonner très tôt dans un Grand Prix d’Australie qui s’est avéré très spectaculaire, George Russell aspire à rebondir à Bakou. 7ème au classement du championnat du monde après 3 courses, le pilote de 25 ans doit constamment faire face à la pression d’être le coéquipier de Lewis Hamilton. Mais pour ce dernier, cette pression est clairement positive.

« Pour moi, être coéquipier avec Lewis est une telle opportunité, une opportunité en or. Car oui, cela vous crédibilise forcément » , déclare George Russell à Square Mile . « Surtout maintenant que la voiture ne fonctionne pas comme nous le souhaitons, l’avoir comme coéquipier m’a sauvé à certains égards, car s’il avait pris sa retraite ou quitté le sport lorsque j’ai rejoint l’équipe, alors que nous avons fait un pas en arrière, les gens auraient pointé leurs doigts vers moi ! » .

«J’ai prouvé ce dont je suis capable» affirme George Russel

Le pilote de chez Mercedes poursuit sur sa « chance » d’évoluer aux côtés d’un pilote comme Lewis Hamilton : « Mais j’ai l’impression que maintenant, j’ai prouvé ma valeur et j’ai prouvé ce dont je suis capable, donc il n’y a pas de pression à cet égard. Je suis là pour faire le meilleur travail possible et je suis dans une position très chanceuse. Je ne m’inquiète pas des statistiques ou de m’assurer que je suis sur le rythme de Lewis ou quoi que ce soit parce que j’ai l’impression d’avoir montré l’année dernière que c’était le cas. Je démarre bien cette année face à lui en qualifications. Quelle position pour affronter le plus grand de tous les temps ! » .

