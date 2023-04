F1 : Gasly lâche une énorme annonce, Alpine va adorer

Pierrick Levallet

Ayant changé d'écurie cette saison, Pierre Gasly a encore besoin d'un peu de temps pour s'adapter à Alpine. Les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous pour le pilote de 27 ans en ce début de saison. Le Français est néanmoins conscient de pouvoir mieux faire et entend bien améliorer ses performances au fil de l'année.

Cette saison, Pierre Gasly a changé d’écurie. Le pilote français a quitté AlphaTauri, qui appartient à Red Bull, pour rejoindre Alpine et devenir le nouveau coéquipier d’Esteban Ocon. Mais en trois courses, les résultats ne sont pas encore vraiment au rendez-vous pour Pierre Gasly. Le pilote de 27 ans pointe à la 14e place du classement général après avoir fini deux fois neuvième et contraint d’abandonner une course. Il a d’ailleurs avoué ne pas avoir été satisfait du déroulement de sa course en Arabie Saoudite.

F1 - Alpine : Gasly et Ocon déjà sous pression https://t.co/xhbv7s4Ade pic.twitter.com/62SYEUxtQz — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

«J’ai des exigences élevées»

« Bahreïn a été un bon début d’année, même si cela semble déjà loin ! Il n’y a rien de pire que de se qualifier à la dernière place - la pire façon pour nous de commencer l’année - et il était important de se déconnecter, de mettre Netflix ce soir-là, et de mettre ce souvenir directement à la poubelle. Nous avons rebondi avec style lors de la course pour marquer des points... et cet épisode a été, plus que tout, une bonne courbe d’apprentissage pour chacun d’entre nous. J’étais heureux d’être en Q3 à Djeddah, mais encore une fois, je n’étais pas satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. J’ai des exigences élevées pour moi-même et il y avait plus sur la table là-bas » a confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je sais que les performances ne feront que s’améliorer»