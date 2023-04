F1 : Gasly menacé, Alpine peut souffler

Hugo Chirossel

Alors que Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont accrochés ce dimanche lors du Grand Prix d’Australie, Alpine a perdu de gros points. Mais cela aurait pu être encore pire pour l’écurie française, puisque Gasly est sous la menace d’une suspension, lui qui n’a plus que deux points sur son permis. Cependant, la FIA a finalement décidé de ne pas le sanctionner.

Bien positionné pour engranger des gros points ce week-end lors du Grand Prix d’Australie, Alpine a finalement tout perdu. L’incident impliquant Kevin Magnussen à quelques tours de l’arrivée a entraîné le déploiement de la Safety Car, puis d’un drapeau rouge. Respectivement cinquième et dixième au moment où la course a été relancée, Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont percutés, mettant ainsi fin à leur Grand Prix.

Pas de sanction pour Gasly et Ocon

Après être sorti dans les graviers au virage 1, Pierre Gasly est revenu sur la piste et s’est retrouvé juste devant son coéquipier. Esteban Ocon a essayé de le dépasser par la droite, mais les deux hommes sont finalement entrés en contact. Un incident qui aurait pu coûter encore plus cher que seulement quelques points perdus. En effet, Pierre Gasly est sous la menace d’une suspension, lui qui ne compte plus que deux points sur son permis. Cependant, les commissaires ont finalement déduit que cela n’était qu’un incident de course.

« Il s'agissait d'un incident de course »