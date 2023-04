F1 : La tension monte chez Alpine après l'accident Ocon-Gasly

La rédaction

Aux termes d’une fin de course extrêmement intense, Max Verstappen s’est imposé ce dimanche lors du Grand Prix d’Australie. Mais à Melbourne, les accrochages se sont multipliés lors des derniers tours, comme cela a été le cas entre Carlos Sainz et Fernando Alonso, mais également entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. L’occasion pour les 2 pilotes français de réagir rapidement.

Alors qu’ils réalisaient jusque-là une très bonne course sur le circuit de Melbourne ce dimanche, Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont accrochés dans les derniers tours du GP. À la suite d’un drapeau rouge, un départ arrêté a eu lieu au tour 56, provoquant de gros dégâts dans le peloton de course. Après avoir manqué son virage, Pierre Gasly a tenté de revenir rapidement dans la course, mais c’était sans compter sur Esteban Ocon qui arrivait lancé, et qui a percuté violemment la monoplace de son coéquipier. Une situation qui risque, très certainement, d'enflammer l’écurie française…

« Pierre (Gasly) s’est excusé » affirme Esteban Ocon

« C'était un peu chaud, ce restart sur la fin. Sur les trois derniers tours, il y avait beaucoup de voitures partout. Pierre (Gasly) revient sur la piste et me serre un peu sur l’extérieur. Je n'avais plus la place d'être là. On s'accroche mais tout va bien. Pierre est venu, on a discuté, il s'est excusé. Ce qui est dommage c'est qu'on avait vraiment la vitesse pour (faire) quelque chose de bien ce week-end » , déclare un Esteban Ocon, visiblement très déçu au micro de Canal + . Ce dernier poursuit en évoquant la bonne opération qu’Alpine aurait pu réaliser sans cet accident : « Beaucoup de choses qui se sont passées n'ont pas été en ma faveur. La vitesse était là. C'est vraiment un week-end où on passe au travers. On pouvait faire beaucoup plus. Ça aurait pu être n'importe quelle voiture, on a vu que c'est arrivé beaucoup de fois (entre deux partenaires). C'est un incident de course. S'il n'y avait pas eu de drapeau rouge, on aurait été 3es ou 4es. C'était un peu la loterie, on est passés au travers » .

Une course « difficile à digérer » pour Pierre Gasly