F1 : Alpine est aux anges, Gasly annonce du lourd

Pierrick Levallet

Formé chez Red Bull, Pierre Gasly a quitté l'écurie autrichienne à l'issue de la saison dernière. Le pilote de 27 ans a signé chez Alpine et est devenu le nouveau coéquipier d'Esteban Ocon. Le Français se sait attendu depuis son arrivée et il est conscient de pouvoir mieux faire depuis le début de l'année 2023. Il aurait d'ailleurs demandé encore un peu de temps à son écurie.

Issu de la formation de chez Red Bull, Pierre Gasly a fini par quitter le sillon de l’écurie autrichienne à la fin de la saison dernière. Le pilote de 27 ans a rejoint Alpine pour remplacer Fernando Alonso et former un duo 100% français avec Esteban Ocon. Pour ses deux premiers Grand Prix avec sa nouvelle monoplace et sa nouvelle équipe, Pierre Gasly a terminé dans les points (9ème à deux reprises). Toutefois, le Français estime pouvoir faire mieux, et il l’a clairement annoncé à son patron.

F1 : Gasly menacé, Alpine tente une manoeuvre https://t.co/XLsWV7lRc4 pic.twitter.com/9XK2arQ0QF — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

«Donne-moi encore quelques courses et je pourrai gagner quelques dixièmes»

« Il est nouveau et ça prend du temps. Il apprécie l'écurie, il aime son équipe d'ingénieurs et de mécaniciens, et nous l'aimons bien. Il est rapide, mais il lui faudra du temps pour tirer le maximum de la voiture et il doit encore se sentir à l'aise avec nous. Je lui ai parlé après la dernière course [en Arabie saoudite] et il m'a dit : 'Écoute, donne-moi encore quelques courses et je pourrai gagner quelques dixièmes' » a ainsi confié le directeur d’Alpine Otmar Szafnauer dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Gasly est attendu chez Alpine

Avec une voiture moins performante, celle d’AlphaTauri, Pierre Gasly a réussi l’exploit de rafler une victoire par le passé (à Monza en 2020). Il est également monté sur le podium à trois reprises au cours de sa carrière. Avec la monoplace d’Alpine, en théorie plus rapide que celle d’AlphaTauri, Pierre Gasly se sait attendu au sein de l’écurie française. Son équipe lui laisse le temps de s’adapter, mais le Français entend bien rebondir très rapidement afin de décrocher, pourquoi pas, une deuxième victoire en carrière.