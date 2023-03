F1 : Le clan Leclerc dévoile tous ses secrets

La rédaction

Charles Leclerc comme si vous le connaissiez sous toutes ses coutures. Le quotidien d'un sportif de haut niveau est extrêmement calculé, surtout pour un pilote de Formule 1 qui voyage dans le monde entier pour disputer des Grand Prix. Tout est réglé comme du papier à musique : heures de sommeil, nutrition, préparation physique et mentale...Tout cela est expliqué par son coach, Andrea Ferrari.

Le destin d'Andrea Ferrari était tout tracé. Qui de plus légitime que lui pour travailler chez Ferrari ? Occupant le rôle de coach de performance pour Charles Leclerc, l'Italien a dévoilé tous les petits secrets de préparation du pilote monégasque.

« Gérer le décalage horaire est le plus dur »

Andrea Ferrari, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, dévoile ce qui est le plus dur à gérer au quotidien : « Gérer le décalage horaire est l’une des plus grandes difficultés pour un pilote. Le calendrier de la Formule 1 parcourt quatre continents et il y a donc de nombreux fuseaux horaires à gérer. La réduction du temps de sommeil - privation s’il est inférieur à cinq heures - et la dégradation de sa qualité peuvent affecter de manière significative les performances d’un athlète en affectant l’apprentissage, la mémoire, la perception de la douleur, l’inflammation de certaines zones du corps et l’état immunitaire. »

« Je contribue à la construction de la performance de Charles »

Le coach de performance de Charles Leclerc détaille un peu plus son rôle : « Je m’occupe des performances physiques de Charles et, en plus de planifier son entraînement physique, je coordonne les physiothérapeutes, les nutritionnistes, les biologistes, les physiologistes et les spécialistes médicaux. Avec un calendrier de compétitions particulièrement chargé, l’un des défis de ce rôle est de s’assurer que toutes ces personnes soient parfaitement alignées et capables de prendre des décisions basées sur les derniers changements de programme. J’aime beaucoup mon travail parce que j’ai l’impression de contribuer de manière significative à la construction de sa performance. C’est pour cela que j’ai étudié et je m’efforce constamment d’élargir mes connaissances, en y consacrant une grande partie de l’année. »

« Nous étudions les meilleurs moments pour manger à bord »