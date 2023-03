F1 : « Il me manquait un poumon », l'incroyable aveu de Verstappen

La rédaction

Max Verstappen, lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite le 19 mars dernier, a effectué une remontée impressionnante, partant de la quinzième pour finalement arriver deuxième et conserver la tête du classement général des pilotes. Pourtant, le pilote néerlandais était en proie à un terrible virus qui l'a considérablement affaibli, tant physiquement que mentalement.

Que faut-il qu'il arrive à Max Verstappen pour qu'il rate une course ? Même malade, le pilote Red Bull parvient à tirer son épingle du jeu et ridiculiser le paddock entier. Pourtant il avait avoué sur Twitter avoir retardé son avion d'un jour à cause de problèmes gastriques. Mais la vérité était différente...

« Cela m'a vraiment affecté »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Max Verstappen avoue que ce virus ne lui a pas permis d'être à 100% lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite : « Cela m'a vraiment affecté au fil du week-end, ce que je n'ai pas apprécié car c'est l'une des premières courses où je me suis senti limité physiquement, et c'est vraiment frustrant quand on est en piste. Depuis, j'ai essayé de travailler là-dessus, d'améliorer ça, et je crois que c'est bien mieux, alors ça devrait aller ce week-end. Je pense que c'était un tout, et Djeddah est un circuit dur en général ; quand on ne se sent pas bien, il est rude, mais ça arrive quand on attrape un virus. Ça devrait aller pour le reste de l'année, j'espère. »

