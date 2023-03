F1 : Hamilton a été «volé», Verstappen va halluciner

Arnaud De Kanel

En Arabie saoudite, la FIA a décidé de revenir sur la pénalité de 10 secondes qu'elle avait infligée à Fernando Alonso pour un mauvais placement sur la grille. Un mea-culpa que salue Toto Wolff mais qui lui laisse énormément de regrets car les commissaires n'étaient pas revenus sur leur décision à Abu Dhabi en 2021 lors de l'ultime course de la saison qui a finalement couronné Max Verstappen au détriment de Lewis Hamilton.

Sur la lignée du Grand Prix de Bahreïn, Fernando Alonso était très en forme à Djeddah où il avait pourtant failli perdre son podium à cause d'une pénalité. Finalement, la FIA était revenue sur sa décision chose qu'elle n'avait pas été en capacité de faire en 2021 à Abu Dhabi alors que l'enjeu était énorme. En effet, Lewis Hamilton et Max Verstappen se disputaient le titre lors de la dernière course de la saison et les commissaires avaient décidé de faire repartir les pilotes derrière la voiture de sécurité pour un seul tour plutôt que de la stopper comme ce qui est fait habituellement. Une décision fatale à Lewis Hamilton, avalé par Max Verstappen et qui n'avait pas eu le temps de le re-dépasser. Bien qu'il salue le mea-culpa de la FIA pour Alonso, Toto Wolff est persuadé que cela confirme bien que son pilote a été volé en 2021.

«Je préfère que la FIA prenne les bonnes décisions»

« Tout d’abord, la sanction était très sévère car, en performance pure, Fernando et Aston Martin méritaient d’être sur le podium. Nous devons examiner ces règlements et voir s’il y a quelque chose que nous pouvons modifier car cela n’a pas affecté sa course. Je préfère que la FIA prenne les bonnes décisions plutôt que d’être trop rapide et de tomber évidemment dans quelque chose qui ne va pas », confiait Toto Wolff après le Grand Prix d'Arabie saoudite.

«Nous avons été victimes de cela en 2021»