F1 : «Ils étaient un peu choqués», Hamilton raconte son arrivée tonitruante chez Mercedes 

Thibault Morlain

Il y a maintenant 10 ans, en 2013, Lewis Hamilton faisait ses premiers pas chez Mercedes. Précédemment du côté de McLaren, le Britannique décidait de s’offrir un nouveau challenge et on sait où ça l’a mené aujourd’hui. D’ailleurs, Hamilton est revenu sur son arrivée chez Mercedes, rapportant quelques anecdotes sur sa découverte de l’écurie.

A 38 ans, Lewis Hamilton est aujourd’hui considéré comme le plus grand pilote de l’histoire de la Formule 1. Et c’est en grande partie au volant de sa Mercedes que le Britannique a écrit sa légende. Septuple champion du monde, à égalité avec Michael Schumacher, Hamilton ne doit donc pas regretter son choix d’avoir rejoint Mercedes. Une décision prise il y a 10 ans. En 2013, l’Anglais faisait ses grands débuts avec sa nouvelle écurie après avoir évolué chez McLaren.

F1 : Red Bull déroule, Mercedes a « honte » https://t.co/0oxAipemkw pic.twitter.com/guFuYCtBfl — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Hamilton et son arrivée chez Mercedes

Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Lewis Hamilton s’est confié sur son arrivée chez Mercedes. Et concernant ses premiers pas au sein de sa nouvelle écurie, le Britannique a avoué : « Je me souviens de mon premier baquet et de tous les changements que j’ai effectués. À l’époque, la colonne de direction et la position de conduite étaient très hautes. J’aimais être bas dans le cockpit, alors je me souviens d’avoir abaissé la colonne de direction et d’avoir modifié le baquet. Je pense qu’ils étaient un peu choqués de voir que je moulais mon propre baquet à ce point, ce que les pilotes ne font généralement pas ! L’expérience a été tellement positive et c’est fou, à l’aube de ma 11e saison au sein de l’équipe, que je fasse l’ajustement du baquet avec le même groupe de personnes formidables ».

« Il y a toujours un risque »