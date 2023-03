F1 : Red Bull a lâché Verstappen, l’incroyable révélation

Hugo Chirossel

Vainqueur du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Sergio Pérez n’est qu’à un point de Max Verstappen au classement des pilotes. Le Néerlandais quant à lui a terminé deuxième, alors qu’il partait de la 15e place sur la grille de départ. D’après Eddie Jordan, le double champion du monde en titre aurait pu s’imposer à Djeddah, mais les directives de Red Bull auraient eu pour objectif d’offrir la victoire au Mexicain.

La victoire de Sergio Pérez lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite a fait émerger certaines tensions en interne chez Red Bull. Après avoir grandement contribué aux deux titres de champion du monde de Max Verstappen, le pilote mexicain âgé de 33 ans estime que son tour est venu. À Djeddah, le Néerlandais partait de la 15e position, après avoir été contraint d’abandonner en Q2 lors des qualifications. S’il a réussi à remonter pour finir sur la deuxième marche du podium, Eddie Jordan estime qu’il aurait pu s’imposer, mais que Red Bull l’en a empêché.

«Il y avait un accord pour laisser Sergio Perez gagner»

« Je suis un peu inquiet parce que dans des circonstances normales, Max Verstappen aurait remporté le Grand Prix d’Arabie Saoudite. Je pense qu’il y avait un accord pour laisser Sergio Perez gagner la course s’il avait la pole et menait la course tout le temps. Que serait-il passé si l’équipe n’avait pas laissé gagner Pérez ? », a déclaré le fondateur de l’écurie Jordan Grand Prix, présente de 1991 à 2005 en Formule 1, à OLBG.com .

«Verstappen aurait gagné si on l’avait laissé attaquer»