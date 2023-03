F1 : Red Bull frappée par la malédiction, la grande annonce de Verstappen

Thibault Morlain

Ce week-end, les pilotes de Formule 1 ont rendez-vous en Australie pour le 3ème Grand Prix de la saison. Bien évidemment, les regards se tourneront vers Red Bull, en démonstration depuis le début de cet exercice avec 2 victoires en 2 Grands Prix. Le fait est que la dernière victoire de l’écurie de Max Verstappen en Australie remonte maintenant à plusieurs années, le Néerlandais a donc annoncé la couleur pour ce GP.

Red Bull survole la Formule 1 en ce début de saison. En effet, Max Verstappen s’est imposé à Bahreïn et Sergio Perez l’a emporté en Arabie Saoudite. Tout est donc parfait pour l’écurie jusqu’à présent et pour tenter de réussir la passe de trois, il faudra donc s’imposer en Australie. Ce week-end, le rendez-vous est donné du côté de Melbourne. Qui succèdera à Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix d’Australie la saison dernière ? Verstappen et Perez arrivent bien évidemment avec le statut de favori, mais pour cela, il faudra vaincre une certaine malédiction. En effet, cela fait depuis 2011 que Red Bull ne s’est plus imposé là-bas. La fin de cette spirale négative ?

F1 : Red Bull déroule, Mercedes a « honte » https://t.co/0oxAipemkw pic.twitter.com/guFuYCtBfl — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

« J’ai hâte de retourner en Australie »

Rapporté par NextGen Auto , Max Verstappen s’est confié sur ces problèmes de Red Bull au Grand Prix d’Australie. Le Néerlandais a alors expliqué : « J’ai hâte de retourner en Australie, c’est toujours agréable d’être là-bas et de profiter un peu de Melbourne. Du point de vue de la course, ça n’a pas été très sympa pour nous au fil des ans. La piste est géniale avec quelques virages à grande vitesse, et j’aime y piloter, alors j’espère que nous pourrons faire une bonne course ce week-end. Nous avons juste besoin que cela se passe de manière simple et fluide. Nous n’y avons pas gagné en équipe depuis 2011, alors voyons ce que nous pouvons faire ».

« L’Australie sera un autre défi pour nous »