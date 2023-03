F1 : Mercedes est «impatiente», Hamilton va adorer

Hugo Chirossel

Les performances lors des deux premiers Grand Prix de la saison, à Bahreïn et en Arabie Saoudite, n’ont clairement pas rassuré Mercedes. L’écart avec les Red Bull a même de quoi inquiéter l’écurie allemande, qui pensait avoir refait son retard en fin d’année dernière. Cependant, selon Andrew Shovlin, ingénieur de piste en chef, Mercedes a désormais une meilleure compréhension de la W14 et pourrait se battre pour un podium en Australie.

Pleine d’espoir en fin de saison dernière, Mercedes déchante depuis la reprise de la Formule 1. Largement battue par les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, l’écurie allemande devra probablement encore attendre avant d’espérer se mêler de nouveau à la lutte pour le championnat du monde. Mais à en croire les propos d’Andrew Shovlin, ingénieur de piste en chef chez Mercedes, les performances de Lewis Hamilton et George Russell pourraient être meilleures le week-end prochain en Australie.

« Nous avons certainement trouvé un meilleur équilibre »

« La voiture est difficile à placer dans la bonne fenêtre et elle n’est pas aussi facile pour les pilotes qu’elle devrait l’être, mais nous avons certainement trouvé un meilleur équilibre qu’à Bahreïn et elle a été beaucoup plus clémente avec ses pneus », a déclaré Andrew Shovlin, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Nous ne nous faisons pas d’illusions sur le fait que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous avons été très actifs à l’usine dans la recherche de la performance et les premiers résultats sont encourageants, ce qui nous donne la motivation de continuer à travailler dur pour nous améliorer . »

« Nous battre pour un podium »