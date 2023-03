F1 : Il l’avoue, Hamilton s’est trompé

La rédaction

Depuis maintenant plus d'un an, Mercedes ne parvient pas à sortir de son usine une voiture compétitive. L'année dernière, l'écurie allemande n'est parvenue qu'à remporter qu'une seule course, au Brésil avec George Russell. Quant à Lewis Hamilton, le pilote britannique a fait une saison blanche pour la première fois de sa carrière. Et pour Russell, concernant la fiabilité de leur monoplace, les torts sont partagés.

Lewis Hamilton n'est pas dans une période faste de sa carrière. Le septuple champion du monde ne parvient à dompter cette monoplace qui lui fait défaut depuis plus d'un an. Le pilote de 38 ans s'est depuis montré souvent agacé des performances de son écurie.

« C'est un collectif qui travaille »

George Russell, le pilote britannique de 25 ans évoque les discussions qui ont eu lieu concernant la conception de la nouvelle monoplace, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Je pense que dans les conversations qui ont eu lieu, beaucoup de gens ont accepté que les décisions prises cet hiver n’étaient pas les bonnes. Mais personne ne pointe du doigt qui que ce soit et ne blâme pour avoir pris ces décisions qui ont été prises avec les meilleures intentions et avec les informations dont nous disposions. Lorsqu’il s’agit de concepts, lorsqu’il s’agit de décider vers où on doit diriger une équipe de 2 000 personnes, ce n’est jamais une personne qui le dicte. Il y a le directeur, ses adjoints, les ingénieurs en charge des projets, c’est un collectif qui travaille avec toutes les connaissances que nous avons avec tous ceux qui sont en dessous d’eux. »

« Lewis et moi avons notre part de responsabilité »