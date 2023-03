F1 : Panique chez Mercedes, Hamilton tire la sonnette d’alarme

La rédaction

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton connaît depuis plusieurs saisons déjà, de nombreuses difficultés chez Mercedes. Régulièrement dépassée par plusieurs pilotes, la voiture du Britannique est également loin d’être la plus performante du circuit. L’occasion pour King Lewis de s’exprimer de manière inquiétante sur son véhicule.

Deux fois 5ème cette saison, Lewis Hamilton ne s’est pas distingué en ce début de championnat de F1. Le Britannique, qui ne souhaite toujours pas entendre parler de retraite, ambitionnait même de reprendre son trône à Max Verstappen, lui qui avait terminé à une décevante 6ème place l’an passé. Comme pressenti depuis quelque temps, le septuple champion du monde ne semble clairement pas en phase avec sa voiture, la W14.

Lewis Hamilton furieux contre la voiture de chez Mercedes

« C’est une chose spécifique à la W14. Nous sommes loin en termes d’appui. Nous devons particulièrement augmenter l’appui à l’arrière. Plus nous gagnons sur l’arrière, plus l’arrière devient stable, plus je serai capable d’attaquer avec confiance. Mais je pense qu’en général, juste cette voiture… » , a déclaré Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Next-Gen Auto . Ainsi, le septuple champion du monde semble faire face au même problématique que l’an dernier, à savoir une voiture bien moins stable et régulière chez Mercedes que chez les autres écuries.

F1 : Les enseignements après le GP d’Arabie Saoudite https://t.co/ndkcmIJn8w pic.twitter.com/PSkPT2E0d9 — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Hamilton gêné par « une chose spécifique » sur sa voiture