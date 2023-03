F1 - Ferrari : Le calvaire continue pour Leclerc

Arnaud De Kanel

Deux semaines après le zéro pointé à Bahreïn, Charles Leclerc, rival numéro de Max Verstappen sur le papier avant le début de saison, était très attendu en Arabie saoudite. Plombé par sa pénalité et par une monoplace moins fortes que ses rivales, le vice champion du monde ne s'est pas rassuré, loin de là.

Qui pourra aller chercher Max Verstappen cette saison ? On ne sait pas encore, mais ça ne sera certainement pas Charles Leclerc. Contraint à l'abandon pour le premier Grand Prix de la saison, le Monégasque n'a pas été à la hauteur des attentes à Djeddah malgré des qualifications intéressantes. Seulement 8ème du championnat du monde, Leclerc voit le titre s'envoler encore un peu plus haut.

Ferrari inquiète, Leclerc en première ligne

Sur le circuit qui jonche les rives de la Mer Rouge, Charles Leclerc a encore démontré que cette Ferrari n'était compétitive qu'en qualifications. Auteur du deuxième temps, le Monégasque s'est élancé de la 12ème position sur la grille, pénalisé suite à un changement de moteur au début du week-end. Avec cette nouvelle pièce, il entendait réaliser une grosse remontée, en vain. Pas aidé par l'intervention de la voiture de sécurité, il s'est contenté d'une triste septième place. Pire encore, en course, Ferrari apparait clairement comme la quatrième force du paddock, elle qui était deuxième avec un bon matelas d'avance la saison passée. Il ne restera plus qu'une seule occasion de changer de moteur et donc d'espérer retrouver les avants postes, mais ça parait compliqué. Le rythme affiché en course est justement la chose qui préoccupe le plus La Scuderia , symbole que l'inquiétude grandit.

«Nous avions la quatrième voiture»