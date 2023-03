F1 : Cauchemar pour Verstappen, Alonso annonce du lourd

Pierrick Levallet

Tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour Max Verstappen lors des qualifications pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite. Embêté par sa voiture, le Néerlandais ne partira que de la quinzième position à Djeddah ce dimanche. Fernando Alonso, lui, démarrera la course de la deuxième position suite à la pénalité de Charles Leclerc. Pour l’Espagnol, ce résultat est la preuve de l’excellent week-end qu’il vit jusqu’à présent.

Deuxième place pour Alonso, «c’est tout simplement incroyable»

« Ça a été un très bon week-end pour nous. Les qualifications ont été notre point faible à Bahreïn. Mais aujourd'hui, la voiture avait l'air très performante sur un tour. Nous verrons demain ce que nous pourrons faire. Charles a une pénalité évidemment, nous partirons donc en première ligne sur la grille de départ, ce qui est tout simplement incroyable » a lancé le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Ça devrait aller mieux pour nous ce dimanche que ce samedi»