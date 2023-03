F1 : Panique chez Red Bull, Verstappen craint le pire

La rédaction

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Red Bull était assez préoccupé par sa monoplace après le Grand Prix de Bahreïn, pourtant survolé. Problème réglé ? Sans doute, au vu du résultat des essais libres de ce vendredi sur le circuit de Djeddah en Arabie Saoudite. Max Verstappen a terminé 1er, comme à son habitude, tandis que son coéquipier Sergio Pérez a terminé 3ème. Pour autant, ils ne sont pas très confiants avant le deuxième Grand Prix de la saison.

Les deux pilotes de Red Bull ont tous les deux parlé de cette journée d'essais libres en Arabie Saoudite. Si le résultat est bon, quelques inconnues et inquiétudes demeurent concernant la RB-19, la monoplace dans laquelle ils rouleront lors du deuxième Grand Prix de la saison.

« La concurrence est là, comme prévu »

Sergio Pérez, le pilote mexicain de Red Bull, a fait une auto-critique après la journée d'essais libres, dans des propos retranscrits par motorsport.com : « Je pense que c'était une bonne journée pour apprendre les conditions, elles changent toujours entre les essais libres 1 et les essais libres 2. Il était donc essentiel d'avoir une bonne lecture. Nous avons eu un petit problème mécanique avec la voiture, j'espère que nous pourrons le régler pour demain, que nous aurons un peu plus de rythme et au moins que nous pourrons avoir une meilleure idée du niveau [de performance] de la voiture. Il y a eu un peu d'inconstance et il a été difficile d'avoir une bonne lecture aujourd'hui mais, dans l'ensemble, nous avons l'air performants. Mais la concurrence est là, comme prévu. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais nous sommes confiants de pouvoir régler le problème pour demain. »

F1 - GP d’Arabie Saoudite : Une formalité pour Verstappen ? https://t.co/rOdFmFT82t pic.twitter.com/LwPf8onN4k — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

« Encore beaucoup de choses à améliorer »