F1 : Surprise, Lewis Hamilton annonce un gros changement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une petite bombe qui a secoué le paddock de la Formule 1 ce vendredi. Lewis Hamilton a effectivement annoncé le départ d'Angela Cullen, sa physiothérapeute qui le suivait partout et qui était de tout ses succès. Un coup dur pour le pilote Mercedes qui perd quelqu'un de très important pour sa préparation.

Dès que Lewis Hamilton apparaissait à l'écran les week-ends de Grand Prix, Angela Cullen n'était jamais loin. Physiothérapeute qui collabore avec le pilote Mercedes depuis 7 ans, la Néo-Zélandaise est plus qu'un simple membre de l'entourage du septuple champion du monde, c'est également sa plus proche confidente, celle qui était toujours dans son ombre afin que sa préparation pour les courses soit parfaite. Et avec quel résultat ! Avec Angela Cullen à ses côtés, Lewis Hamilton a remporté quatre de ses sept titres de champion du monde. L'annonce de son départ fait donc l'effet d'une bombe dans le paddock.

Lewis Hamilton parts ways with his long-time trainer Angela Cullen Wishing you all the best for your next journey, Angela 🙌📸 x @LewisHamilton #SaudiArabianGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/rlBreieFKq — Formula 1 (@F1) March 17, 2023

Lewis Hamilton perd Angela Cullen !

En effet, sur ses réseaux sociaux, Lewis Hamilton a annoncé qu'Angela Cullen allait désormais suivre une autre carrière. Et le pilote Mercedes n'a pas manqué de rendre un hommage appuyé à sa confidente. « Au cours des sept dernières années, Angela Cullen a été à mes côtés, me poussant à être la meilleure version de moi-même. Grâce à elle, je suis un athlète plus fort et une meilleure personne. Aujourd'hui, j'espère que vous vous joindrez à moi pour lui souhaiter le meilleur alors qu'elle s'apprête à poursuivre ses rêves. Merci pour tout Angela, j'ai hâte de voir ce que l'avenir te réserve », écrit-il sur Instagram . Et Angela Cullen s'est également fendu d'un très beau message pour son ami Lewis Hamilton.

«Ce fut un tel honneur et un tel plaisir d'être à tes côtés»