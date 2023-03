F1 : C’est la crise chez Ferrari ? Leclerc met les choses au point

Thibault Morlain

La saison de Formule 1 vient à peine de commencer et Ferrari traverse déjà une période de grosses turbulences. Après le premier Grand Prix de Bahreïn, la Scuderia n’est pas au mieux et ces derniers jours, il a été question de certains problèmes au sein de l’écurie italienne. Alors que la crise a été évoquée chez Ferrari, des réponses ont été demandées à Charles Leclerc et le Monégasque a mis les choses au point.

Tandis que Red Bull a dominé de la tête et des épaules le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, pour d’autres écuries, ce début de saison est déjà très compliqué. C’est notamment le cas pour Ferrari. Alors que Carlos Sainz Jr a terminé 4ème de ce GP, Charles Leclerc a lui dû abandonner. Des résultats qui n’ont pas manqué de déclencher certaines interrogations, déjà, sur Ferrari. Alors que la prochaine course se déroulera en Arabie Saoudite, la situation de la Scuderia inquiète déjà, à tel point que certains évoquent une crise au sein de l’écurie italienne. Qu’en est-il alors exactement chez Ferrari ?

F1 : Il tente un exploit retentissant, Fernando Alonso ne va pas en revenir https://t.co/WX61VqYz2Q pic.twitter.com/pK3EsqkWsE — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

« Les rumeurs sont infondées »

A l’approche du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Canal+ est allé voir Charles Leclerc afin d’en savoir plus sur la situation chez Ferrari. Est-ce vraiment la crise au sein de la Scuderia ? Le Monégasque a alors assuré : « Absolument pas. Je suis content que vous posez cette question. C’est assez triste de voir à quel point il y a eu des rumeurs ces dernières semaines sur le team. Surtout qu’elles sont infondées. Il n’y a aucun fondement à ces rumeurs. Je suis absolument motivé, je suis allé à Maranello, je sais que tout le monde pousse dans la bonne direction. Ça, c’est le plus important ».

« Il y a des personnes qui essayent de nous déstabiliser un petit peu »