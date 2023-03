Cristiano Ronaldo et Lewis Hamilton bientôt réunis ? La presse anglaise s’affole

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en Arabie Saoudite en début d'année, Cristiano Ronaldo offre une exposition encore plus importante au pays qui s'active dans le sport depuis plusieurs saisons, comme le Qatar. Mais pour signer à Al-Nassr, le Portugais aurait accepté une clause l'obligeant à se rendre sur le circuit de Jeddah pour assister au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Une information rapidement démentie mais qui continue de faire parler.

En grande difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo a finalement signé à Al-Nassr en Arabie Saoudite où il touche un salaire estimé à 200M€ par an. Engagé pour deux saisons et demi avec son nouveau club, le Portugais sert d'ambassadeur pour le pays notamment en vue de l'organisation de la Coupe du monde 2030. Mais l'Arabie Saoudite ne s'engage pas que dans le football.

La clause F1 qui fait parler en Angleterre

En effet, depuis quelques années, l'Arabie Saoudite organise également un Grand Prix de Formule 1 sur le circuit de Jeddah. Et selon les informations du Sun , Al-Nassr a inclus une clause dans le contrat de Cristiano Ronaldo l'obligeant à assister au GP qui se déroulera dimanche. Une information démentie dans la foulée par The Mirror qui assure que Cristiano Ronaldo n'a aucune obligation.

Cristiano Ronaldo et la F1, une vieille histoire

Néanmoins, il pourrait tout de même se rendre sur le circuit de Jeddah et retrouver Lewis Hamilton qu'il avait croisé en 2019 dans le stand Mercedes lors du Grand Prix de Monaco. Et en 2021, alors qu'il jouait à la Juventus, Cristiano Ronaldo s'était rendu à Maranello, l'usine de Ferrari où il avait alors rencontré Charles Leclerc et Carlos Sainz. Par conséquent, il ne serait pas surprenant de croiser le quintuple Ballon d'Or dans le paddock dimanche en Arabie Saoudite. Mais cela devrait être par pur plaisir et non par obligation.