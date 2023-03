Gasly - Ocon : Fiasco à l’horizon chez Alpine ?

Arnaud De Kanel

Alors que le Grand Prix de Bahreïn a couronné Max Verstappen, il a été beaucoup plus délicat pour Alpine. L'écurie 100% française (moteur, chassis et pilotes compris) a essuyé une énorme désillusion lors de la première course de la saison et semble loin, très loin des ambitions affichées en début de saison.

Le premier week-end de course de la saison à Bahreïn aura été très décevant pour Alpine que l'on attendait au tournant. L'écurie française porte sur ses épaules l'honneur de la France en Formule 1 puisqu'elle est composée des deux seuls pilotes tricolores du paddock en la personne de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon. Après une quatrième place au classement des constructeurs la saison passée, les ambitions d'Alpine étaient logiquement élevées pour 2023. La mission principale est de défendre cette quatrième place mais avec ce premier Grand Prix, cela semble très compliqué.

F1 : Hamilton impliqué dans une énorme bataille, Verstappen ne s’est pas affolé https://t.co/hYUwQ5N8rp pic.twitter.com/enKvgfvRyj — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Ocon pénalisé, Gasly limite la casse

Enthousiaste avant d'entrer en compétition, Alpine a rapidement déchanté. En qualifications, Pierre Gasly sortait dès les Q1 et voyait son temps annulé, ce qui le plaçait en fond de grille pour le départ du Grand Prix. Heureusement, Esteban Ocon s'était hissé en Q3 pour signer le 9ème temps et ainsi rassurer un peu les fans d'Alpine. Un simple écran de fumée finalement. Tout a changé en course. Esteban Ocon a été pénalisé de 5 secondes une première fois pour un mauvais placement sur la grille. Pénalité mal effectuée et qui lui en a valu une nouvelle, de 10 secondes cette fois. Mais lorsqu'il a effectué sa seconde pénalité, les commissaires ont noté qu'il avait commis un excès de vitesse dans la voie des stands. De fait, une pénalité de 5 secondes lui était infligée. Trop loin pour entrer dans les points, Alpine prenait la décision de l'arrêter. Les derniers espoirs reposaient donc sur Pierre Gasly. Parti dernier, il a franchi la ligne d'arrivée en 9ème position et a inscrit les 2 premiers points de son écurie. Le rival principal, McLaren, n'est pas entré dans les points. Une chance pour Alpine ? Pas vraiment, car un nouveau concurrent bien plus armé vient s'immiscer dans la bataille.

Grand danger pour la 4ème place des constructeurs

Red Bull, Ferrari et Mercedes boxent dans une autre catégorie et Alpine savait qu'il fallait se battre avec McLaren pour la quatrième place du classement constructeurs comme la saison passée. Or, l'écurie britannique a vécu un cauchemar et semble partie pour une saison bien en deçà des attentes. Mais ce n'est pas pour autant gagné d'avance pour Alpine qui a vu Aston Martin afficher des performances exceptionnelles. L'écurie britannique arrive à faire ce qu'Alpine ne parvient pas à réaliser, lutter avec Ferrari et Mercedes. Ainsi, les chances de conserver la quatrième place s'amenuisent considérablement. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais ce premier Grand Prix a laissé transparaitre beaucoup plus d'incertitudes que de certitudes chez Alpine. Prochain élément de réponse ce week-end en Arabie saoudite...