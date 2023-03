F1 : Il éteint la dernière polémique avec Pierre Gasly

La rédaction

Alors qu’Alpine possède désormais dans son écurie deux pilotes français avec Pierre Gasly et Esteban Ocon, la relation entre les deux n’a pas toujours été au beau fixe. En réalité, une rivalité amicale s’est très rapidement mise en place. Et alors que le directeur général d’Alpine a récemment fait les louanges de Gasly, ce dernier a très rapidement tenu à revenir sur ses propos.

Directeur général d’Alpine depuis janvier 2021, Laurent Rossi avait créé la sensation en annonçant cet été la signature de Pierre Gasly en provenance d’AlphaTauri. 9ème à Bahreïn lors du premier GP de la saison, le 5 mars dernier, la nouvelle recrue de l’écurie française a prouvé qu’il savait réagir après des qualifications manquées (20ème place). Le constat n’est pas le même pour Esteban Ocon qui a abandonné après plusieurs pénalités reçues. De plus, Laurent Rossi avait récemment fait des déclarations dans lesquelles on pouvait y comprendre une hiérarchie claire chez Alpine, avec Pierre Gasly en tant que numéro 1. Mais ce dernier est vite revenu sur ces paroles afin d’étouffer un début de polémique.

Esteban Ocon « un très bon deuxième pilote » avait annoncé Laurent Rossi

Pour le podcast Beyond the Grid , Laurent Rossi déclarait ceci : « C’est pour cela que nous avons décidé de miser sur lui pour trois ans et de lui permettre de rouler, et à l’époque, pour être honnête, personne n’a voulu se rallier à notre opinion. Soyons clairs, c’était le meilleur pilote possible. Et j’ai toujours dit qu’Esteban était au moins un très bon deuxième pilote » .

Le rétropédalage immédiat de Laurent Rossi