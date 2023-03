F1 : Il utilise Verstappen et Leclerc pour tacler Gasly

La rédaction

La saison 2023 de Formule 1 s’annonce passionnante. Si le premier GP de la saison a permis aux pilotes ainsi qu’aux écuries de se situer, Alpine a connu ses premiers soucis. Esteban Ocon a dû abandonner, mais Pierre Gasly, lui, est remonté de la dernière à la 9ème place. Toutefois, pour le double champion du monde Mika Hakkinen, le Français n’est pas aussi talentueux qu’il le prétend.

La sensation française en formule 1 cette saison se nomme Alpine. L’écurie possède désormais deux pilotes français, après avoir réussi à signer Pierre Gasly à l’intersaison. Alors qu’ils se sont connus très jeunes, les deux pilotes français (Gasly et Ocon) ne se cachent pas : ils possèdent une rivalité respectueuse. Pour l’ancien champion du monde Mika Hakkinen, l’un est clairement meilleur que l’autre…

Mika Hakinnen n'est pas impressionné par Pierre Gasly

Dans des propos rapportés par F1 Only , Mika Hakkinen déclare : « Pour différentes raisons, je pense que nous avons déjà tout vu de Gasly. A-t-il le même niveau que Max Verstappen, Charles Leclerc ou Sainz ? Je ne le crois pas. Je ne veux pas dire qu’il soit mauvais, il est bon, mais il n’est pas au même niveau [que Leclerc, Verstappen ou Sainz, ndlr] et je pense qu’il ne battra pas son coéquipier Ocon cette saison. Après, je ne le connais pas suffisamment pour évaluer s’il est capable de motiver l’équipe, donner des retours techniques et communiquer. C’est difficile à dire » . Après le premier GP de Bahreïn, avantage Gasly dans le duel à distance qui l’oppose à son coéquipier Esteban Ocon.

Hakkinen préfère Ocon à Gasly