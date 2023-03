F1 : Alpine fait une annonce sur Ocon, Gasly va halluciner

Hugo Chirossel

Arrivé chez Alpine en 2020, Esteban Ocon a été prolongé pour trois saisons, jusqu’en 2024, seulement quelques mois plus tard. Dernièrement, Laurent Rossi a expliqué les raisons qui l’ont poussé à faire ce choix. Le PDG de l’écurie française voit en lui un pilote capable de devenir le véritable leader de l’équipe et souhaitait lui laisser le temps de prendre ses marques. Bien qu’il avait annoncé qu’il n’y aurait pas de numéro 1 entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, il semble que ce dernier ait tout de même une longueur d’avance.

Au moment de faire le bilan de la saison passée et de se projeter sur la suivante, Laurent Rossi avait mis les choses au clair en ce qui concerne la hiérarchie entre ses pilotes. Pierre Gasly et Esteban Ocon sont sur un pied d’égalité, comme cela pouvait être le cas avec Fernando Alonso. Toutefois, cela fait déjà trois ans qu’Ocon a rejoint l’équipe et il part forcément avec une longueur d’avance sur son coéquipier et compatriote. D’autant plus qu’Alpine lui a fait confiance en le prolongeant jusqu’en 2024, un an après son arrivée.

« Il a du potentiel, mettons-le dans une position plus confortable »

« Je savais que ce garçon avait eu du succès dans toutes les catégories, avait couru contre Max (Verstappen, en F3), Charles (Leclerc, en karting), tous les top pilotes d'aujourd'hui, et il les a battus par le passé », a expliqué Laurent Rossi au sujet de la prolongation d’Esteban Ocon, dans le podcast Beyond The Grid . « Je me suis dit : “Il a du potentiel, mettons-le dans une position plus confortable – pas complètement confortable, parce qu'il faut qu'il reste alerte, c'est important – mais voyons voir ce dont il est capable avec de la tranquillité d'esprit.” C'est pourquoi nous avons décidé de parier sur lui pour trois ans et de lui laisser un peu de temps, parce qu'à l'époque, soyons honnêtes, personne ne voulait venir chez Alpine. Il était le meilleur pilote que nous puissions obtenir . »

« Il prenait des risques inconsidérés »

« Il a commencé à piloter de manière plus efficace et à assembler les choses sur le long terme, à ne pas essayer d'impressionner tout le monde à chaque course. C'est très différent, parce qu'il prenait des risques inconsidérés et pilotait avec cette peur de peut-être perdre son baquet lors de telle ou telle course », a poursuivi Laurent Rossi, qui voit en Esteban Ocon un pilote capable de devenir le véritable leader d’Alpine.

« Être un pilote plus stratégique et un leader »