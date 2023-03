F1 : «Ils peuvent le faire», Red Bull tremble face à Mercedes

La rédaction

Red Bull a complètement dominé le premier Grand Prix de la saison disputé sur le circuit de Sakhir, à Bahrein. Avec son duo de pilotes aux deux premières places (Verstappen 1er, Perez 2ème), l'écurie au taureau ailé a impressionné tous ses concurrents, ne laissant guère de place à la victoire finale pour les autres écuries. Pourtant, Mercedes, qui a fini à la cinquième et septième place, pourrait bien régler ce qui lui manque pour tenter de rivaliser avec Red Bull.

Malgré la première désillusion du week-end dernier, Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes avait martelé : « Nous ne jetons pas l’éponge. Le plafond budgétaire ne nous limitera pas. Nous devons juste décider maintenant dans quelle direction nous allons et ensuite faire fonctionner les données. » Des modifications qui pourraient tout changer, et auxquelles Christian Horner, directeur de Red Bull croit.

« Une solution miracle est peu probable »

Helmut Marko, ancien pilote de Formule 1 et aujourd'hui responsable du développement des jeune de Red Bull explique pourquoi Mercedes devrait avoir du mal à remonter la pente cette saison, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Comme l’a dit Christian, on peut remonter la pente quand on maitrise ses propres facteurs. Pour nous, la différence est que nous avions un moteur Renault avec 50 chevaux de moins. Une fois un moteur dans le coup (Honda) dans la voiture, tout est allé plus vite. Mercedes a produit ses propres problèmes. Apparemment, ils se sont perdus quelque part. Je suis curieux de voir comment ils vont réagir maintenant, mais comment pouvez-vous assembler une voiture complètement nouvelle avec le plafond des coûts ? Sur la base de l’expérience récente, une solution miracle est peu probable. Ce sera probablement une solution hybride. »

F1 : Hamilton passe un examen hallucinant... et se lâche https://t.co/sQAeRfQGlB pic.twitter.com/XI1P4MmoMl — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

« Ils peuvent le faire »