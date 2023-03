F1 : Le terrible aveu de Mercedes, Verstappen va jubiler

La rédaction

Le coup d'envoi la nouvelle saison de Formule 1 a débuté dimanche dernier, sur le circuit de Sakhir, au Bahreïn. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Red Bull sont bien parties pour écraser toute la concurrence. Max Verstappen a remporté la course, et son coéquipier, Sergio Perez a terminé deuxième. Et pour George Russell, c'est déjà perdu d'avance.

Mercedes pas au point, Alonso en état de grâce, Ferrari en galère...et Red Bull sur un nuage. Voilà comment on peut décrire ce premier Grand Prix de la saison, à Bahrein. Une course qu'a analysé le jeune pilote britannique de Mercedes, George Russell. Ce dernier a fait un constat qui risque de déplaire dans son camp, et de faire plaisir à ses rivaux.

« Je ne vois personne les défier pour la gagne »

Le jeune pilote britannique a évoqué cette première bataille entre son écurie de Mercedes et celle de Red Bull dans des propos rapportés par f1i.fr : « Je pense que personne ne va se battre avec eux cette année, c’est juste impossible. Je m’attends à ce qu’ils gagnent toutes les courses cette saison, je suis prêt à le parier ! Avec les performances que leur voiture affiche, je ne vois personne les défier pour la gagne. Et le pire dans tout ça ? C’est que leur rythme semblait plus faible ce week-end qu’il ne l’était lors des essais hivernaux, ce qui est d’ailleurs un peu étrange… Mais ils ont la vie facile en ce moment et ils peuvent se permettre de faire ce qu’ils veulent. »

« Ils sont juste sur une autre planète pour le moment »