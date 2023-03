F1 : Lewis Hamilton, c’est rassurant

Arnaud De Kanel

Après une saison 2022 décevante, Lewis Hamilton est reparti pour une nouvelle année avec l'objectif de remporter un huitième titre mondial. Ce ne sera pas forcément pour cette année au vu de la supériorité de Red Bull mais le Britannique peut tout de même espérer accrocher une place sur le podium tant Mercedes a amélioré sa monoplace.

Seulement 6ème au classement en 2022, Lewis Hamilton entretient l'espoir de faire beaucoup mieux cette saison. Le pilote britannique n'a rien perdu de son talent comme il l'a montré ce week-end à Bahreïn. Il a livré une superbe bataille à Fernando Alonso avant de s'incliner face à l'Espagnol et terminer en cinquième position derrière Carlos Sainz. Un résultat encourageant qui rassure également sur la monoplace Mercedes.

Une Mercedes performante en course

Si Toto Wolff était sorti de ses gonds pendants les qualifications, il s'est montré beaucoup plus calme lors du Grand Prix. En effet, la Mercedes a une nouvelle fois montré qu'elle n'était pas une monoplace de qualifications mais bien une voiture de course. Son rythme lors du Grand Prix a été excellent, bien meilleur que Ferrari par exemple qui superforme en qualifications. De plus, le problème de marsouinage qui a mené la vie dure à Lewis Hamilton la saison passée est désormais réglé. La suite promet et risque de donner lieu à une belle bataille. Malheureusement, elle ne sera pas pour le titre.

Hamilton prend le dessus sur Russell