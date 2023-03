F1 : Hamilton prêt à s'arrêter ? Mercedes répond

Hugo Chirossel

Après une fin de saison dernière pleine d’espoir, Mercedes déchante depuis la reprise de la Formule 1. La performance lors du Grand Prix de Bahreïn et l’écart par rapport aux Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez inquiète l’écurie allemande. De quoi remettre en question l’avenir de Lewis Hamilton ? Toto Wolff a mis les choses au clair sur la situation de son pilote et a appelé à l'unité.

« Excellent travail sur cette course, je sais que nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais continuons à pousser. Un travail sérieux est à faire pour combler l’écart, mais je crois en vous tous . » À la radio après le Grand Prix de Bahreïn, Lewis Hamilton avait tenté de remobiliser Mercedes. Il faut dire que la domination de Red Bull et notamment de Max Verstappen a de quoi inquiéter l’écurie allemande, elle qui pensait avoir rattrapé son retard en fin de saison dernière.

« Nous nous serrons tous les coudes »

De quoi soulever des questions concernant l’avenir de Lewis Hamilton, qui à 38 ans entre dans sa dernière année de contrat avec Mercedes. « Vous l’avez entendu à la radio. Je pense qu’il fait partie intégrante de l’équipe, qu’il forme un élément essentiel de l’équipe et que nous nous serrons tous les coudes. Je ne pense pas que cela va changer juste parce que nous avons eu un autre départ de saison vraiment mauvais. Nous avons remporté huit championnats de constructeurs et nous avons remporté six championnats de pilotes avec lui. Cette relation tient », a assuré Toto Wolff, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Nous devons tous pousser dans les mêmes directions »