F1 : « Ils vont gagner toutes les courses », Hamilton va enrager

La saison 2023 de Formule 1 a officiellement débuté ce dimanche, et elle a démarré comme elle s'est terminée lors du précédent exercice. En effet, Max Verstappen s’est imposé à Bahreïn, devançant son coéquipier Sergio Perez. Jamais réellement inquiétés, les champions de Red Bull sont partis pour faire une saison en solitaires, d'après les pilotes de chez Mercedes.

Alors qu’il s’est offert un 36ème titre en carrière, Max Verstappen a profité de ce premier GP de la saison pour envoyer un message fort à ses concurrents. Le Néerlandais, accompagné de son coéquipier Sergio Perez, a une fois de plus été trop fort. Pour George Russell (7ème à Bahreïn) ainsi que pour Lewis Hamilton (5ème), l’écurie Red Bull a déjà mis fin à tout suspense.

Le « championnat est déjà gagné pour eux », le terrible aveu de George Russell

Dans des propos relayés par Motorsport.com , le pilote de chez Mercedes George Russell, s'est exprimé sur l’écurie de Max Verstappen : « Red Bull, ce championnat est gagné pour eux. Je ne crois pas que quelqu'un va se battre avec eux cette année. Je parie qu'ils vont gagner toutes les courses sans exception cette saison. Avec le rythme qu'ils ont, je ne vois personne comme challenger. Leur rythme paraît plus faible ce week-end qu'en essais, c'était assez bizarre. Mais ils ont la vie facile actuellement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas forcément être en pole tout le temps, car on sait que Ferrari est très compétitif en qualifications. Mais quand on en vient au rythme de course, je pense qu'ils sont dans une position très, très solide » .

Hamilton lance l’alerte pour Mercedes