F1 - GP de Bahreïn : Verstappen enfin menacé ?

Arnaud De Kanel

Le départ du Grand Prix de Bahreïn sera donné à 16h ce dimanche. Première manche de la saison, la course s'annonce palpitante au vu du peu d'écart entre les monoplaces lors des qualifications, épreuve dominée par Max Verstappen qui s'élancera en pole. Le Néerlandais devra se méfier car la concurrence est assez proche.

La première grille de la saison de Formule 1 est connue ! Après avoir assez bien caché son jeu lors des essais libres, Red Bull a mis les gaz en qualifications pour placer ses deux pilotes aux deux premières positions. Max Verstappen partira en pole devant Sergio Perez et il sera suivi de près par les Ferrari ainsi que l'Aston Martin de Fernando Alonso. Assez pour mettre fin à son règne qui dure depuis deux ans ?

Ferrari pas loin, Perez menaçant

La saison passée, Max Verstappen n'avait presque rien laissé aux autres pilotes puisqu'il avait remporté 15 Grand Prix. Il démarre l'épreuve 2023 de la meilleure des manières puisqu'il a signé la pole position. Un avantage dont il pourrait profiter pour remporter la première course de l'année mais prudence tout de même. Les séances de qualifications ont permis de tirer un premier constat. L'écart est minime entre les écuries du paddock. Verstappen a devancé de peu son coéquipier Sergio Perez qui a lui même profité de quelques millièmes d'avance pour finir devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. La menace pèsera sur le double champion du monde qui pourrait donc perdre une fois de plus à Bahreïn, Grand Prix qui ne lui réussit pas du tout. Outre les Ferrari, c'est surtout son coéquipier qui pourrait lui ravir la victoire. D'habitude résigné à son rôle de numéro 2, Sergio Perez est apparu étonnement très entêté et n'a pas forcément écouté les consignes. Un invité surprise compte également jouer les troubles fêtes.

La surprise Alonso se confirme

C'était l'écurie la plus attendue et elle ne déçoit pas. Aston Martin réalise un début de week-end canon à Bahreïn avec Fernando Alonso. Deuxième meilleur temps des EL1, meilleur temps des EL2 et des EL3, le transfuge d'Alpine a réalisé le 5ème temps des qualifications. Une performance qui le place comme un candidat sérieux à la victoire et qui constitue une menace de plus pour Max Verstappen.

La grille du Grand Prix de Bahreïn

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Sergio Perez (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Carlos Sainz (Ferrari)

5- Fernando Alonso (Aston Martin)

6- George Russell (Mercedes)

7- Lewis Hamilton (Mercedes)

8- Lance Stroll (Aston Martin)

9- Esteban Ocon (Alpine)

10- Nico Hülkenberg (Haas)

11- Lando Norris (McLaren)

12- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15- Alex Albon (Williams)

16- Logan Sargeant (Williams)

17- Kevin Magnussen (Haas)

18- Oscar Piastri (McLaren)

19- Nyck de Vries (AlphaTauri)

20- Pierre Gasly (Alpine)