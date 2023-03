F1 : «Presque un rêve», Alonso hallucine chez Aston Martin

Hugo Chirossel

Après avoir quitté Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso semble très heureux au sein de sa nouvelle équipe. Il faut dire que la monoplace de l’écurie britannique est bien plus performante qu’auparavant. Pour preuve, l’Espagnol a réussi à décrocher la cinquième place lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn, et lui-même ne semble pas y croire.

Alors que la première course de la saison aura lieu dimanche, la première séance de qualifications se déroulait ce samedi, à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn. Max Verstappen a signé le meilleur temps, devant son coéquipier Sergio Pérez et les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Pour compléter le top 5, on retrouve Fernando Alonso au volant de son Aston Martin. Prometteuse lors des essais libres, la monoplace de l’écurie britannique a tenu ses promesses en qualification. Lance Stroll quant à lui a également réussi à atteindre la Q3 et s’élancera de la septième position sur la grille de départ dimanche.

«La vérité est que vous devez presque vous pincer»

« Très bien. La vérité est que c'est très bien. À la fin, vous n'y croyez toujours pas tout à fait », a confié Fernando Alonso après les qualifications, dans des propos relayés par Mundo Deportivo . « Quand vous voyez la FP1, la FP2 et que vous dites : bien, le temps viendra où nous reviendrons à la réalité. Et dans le contre-la-montre, c'est vrai qu'il nous manque une demi-seconde pour nous battre pour la pole, mais c'était juste ce que nous avions, les attentes, d'être plus ou moins entre la 5ème et la 6ème et à une demi-seconde de la pole, et la vérité est que vous devez presque vous pincer, parce qu'il y a 8 mois environ, quand j'ai signé pour Aston Martin, les choses semblaient bien pires, et en hiver vous ne faites jamais confiance aux tests. Donc, le voir en course et être dans le top 5 dès la première course est presque un rêve . »

«Cela vous remplit d'excitation de voir la faim que toute l'équipe a»