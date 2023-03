F1 : Un nouveau titre mondial ? Fernando Alonso se lâche

La rédaction

À 41 ans, Fernando Alonso a rejoint l’écurie Aston Martin pour cette saison 2023 et espère pouvoir encore peser sur le circuit. Ce vendredi, l’Espagnol a réalisé le meilleur temps des essais libres de Bahreïn, devançant Max Verstappen et Sergio Perez notamment. Si cette première place laisse envisager de très belles choses pour le pilote asturien, ce dernier a tenu à tempérer les ardeurs.

Aux côtés du Canadien Lance Stroll, Fernando Alonso représente désormais une véritable menace pour la saison 2023 de Formule 1. L’ancien de chez la Scuderia Ferrari a réalisé le meilleur temps des essais libres de Bahreïn ce vendredi, et a impressionné tous les autres pilotes. Aston Martin démontre ainsi qu’il faudra compter sur eux en plus de Red Bull et de Ferarri pour le classement constructeur cette année. Interrogé après son immense performance du jour, Fernando Alonso s’est tout de même montré prudent.

«Le résultat n’a pas été parfait», Alonso prudent malgré sa 1ère place

Dans des propos rapportés par la Cadena Ser , le pilote de 41 ans déclare : « Les temps que nous avons réalisés sont très bons, nous avons été très compétitifs, après les tests, il y a un mélange d'émotions sur où nous en sommes, mais nous attendrons les qualifications, cette course, et quelques autres sur différents circuits du Championnat du Monde. Maintenant, nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur beaucoup de choses pour améliorer la voiture. Le résultat n'a pas été parfait à 100 %, nous continuons d'essayer d'améliorer chacun des domaines de la voiture. Nous voulons essayer d'être l'équipe la plus forte possible » .

«L'objectif doit être de se battre pour le titre sur le long terme, pas cette année»