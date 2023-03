F1 : «Ça fait très mal», Alonso déjà pénalisé

La rédaction

Chez Aston Martin, en Formule 1, le début de la saison ne se passe pas comme prévu. L'écurie doit faire face à la blessure de Lance Stroll, suite à un accident de vélo, alors qu'il se préparait physiquement pour aborder au mieux ces championnats du monde 2023. Or, il n'a pas pu réaliser les essais, ce qui est fortement handicapant pour Fernando Alonso.

Sur ses réseaux sociaux, Lance Stroll se voulait pourtant rassurant, voulant revenir au plus vite. Néanmoins, il devrait déclarer forfait pour le premier Grand Prix qui se déroulera à Bahrein après avoir déjà manqué les essais hivernaux. Fernando Alonso, nouveau venu chez Aston Martin a donc du mener seul le développement de la nouvelle monoplace alors que Lance Stroll en est le pensionnaire depuis 4 ans. Il est donc plus facile pour lui d'identifier d'éventuels problèmes sur la voiture.

« Je leur fais confiance »

Fernando Alonso évoque ce challenge qui lui revient seul de gérer le développement de la monoplace d'Aston Martin, dans des propos rapportées par motorsport.com : « Nous apprenons beaucoup de choses sur la voiture, je pense que cette voiture est très différente par rapport à celle de l'année dernière. Nous changeons beaucoup de choses. Malheureusement, nous n'avons pas Lance. L'avoir serait un avantage pour nous. Jusqu'à présent, je pense que la voiture répond bien aux changements dans les réglages. Elle fait ce que nous attendons. Le seul problème, c'est que les réglages de base de l'année dernière sont quasiment inutiles parce que nous travaillons dans une fenêtre très différente avec cette voiture.C'est donc un grand challenge pour les ingénieurs mais ils ont été très courageux et très créatifs en ayant des idées différentes ces derniers jours, et nous avons trouvé de nouvelles façons de régler la voiture. Nous avons des gens très talentueux dans l'équipe, je leur fais confiance, et nous serons de plus en plus productifs. »

« Ça fait très mal »